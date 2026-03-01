Владимир Путин
Регион
1 марта, 19:41

Министр обороны Италии заплатил высокую цену, чтобы выбраться из Дубая

Обложка © ТАСС / Zuma

Глава оборонного ведомства Италии Гуидо Крозетто возвращается на родину из Объединённых Арабских Эмиратов. Для этого он задействовал военный борт, но перед вылетом перевел командованию сумму, превышающую обычный тариф для госслужащих. Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети X.

Министр пояснил, что оказался заблокирован в Дубае вместе с семьёй из-за закрытия воздушного пространства. Причиной стала эскалация напряженности вокруг Ирана и угроза ответных ударов. По словам Крозетто, никто не прогнозировал развития событий, при котором крупный эмиратский хаб может стать мишенью.

В своём посте в соцсети X министр подчеркнул, что оплатил перелёт добровольно и в тройном размере. Это решение, по его мнению, исключает любые претензии в использовании служебного положения в личных целях. Деньги перечислили пилотам 31-й эскадрильи еще час назад.

Чиновник добавил, что, находясь за границей, он продолжает управлять «сложной ситуацией», задействовав для этого все доступные технические ресурсы.

Виталий Приходько
