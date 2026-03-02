«Суета» и «вишня» для всех россиян: В КПРФ планируют защитить бизнес от патентных троллей

В КПРФ предложили полностью исключить возможность использования одиночных общеупотребительных слов при регистрации товарных знаков и смягчить ответственность за применение товарного знака, который не используется правообладателем. Соответствующее обращение депутат фракции КПРФ в Государственной Думе Георгий Камнев направил министру экономического развития Максиму Решетникову. Документ оказался в распоряжении Life.ru.

Авторское право священно. В юридической практике сейчас растёт количество негативных примеров недобросовестного использования правообладателями права на защиту товарных знаков. У этого явления уже и спецтермин появился — патентный троллинг. В медиа регулярно появляется информация о таких историях. То в Уфе гражданин подал более 1000 исков из-за патентов на обычные слова, включая даже такие, как «лимон» и «вишня». То в Казани ООО регистрирует права на слово «ничего». Георгий Камнев Депутат фракции КПРФ в Госдуме

Суть инициативы проста: запретить регистрировать в качестве товарных знаков общеупотребительные слова. Сейчас же недобросовестные дельцы штампуют патенты на всё подряд — от ягод («вишня», «лимон») до философских категорий («ничего»), а затем забрасывают исками предпринимателей, осмелившихся использовать эти слова в работе.

«Нередко суды встают на сторону таких истцов, вся схема заработка которых заключается лишь в том, чтобы взыскать деньги за использование товарного знака, который, по сути, товарным знаком не является. Это просто слово. И такие люди обычно сами никакого бизнеса не ведут», — отметил парламентарий.

На днях стало известно ещё об одном судебном споре, относительно возможности использования одиночного слова «суета» при продаже одежды. По мнению чиновника, такими темпами у нас скоро начнут патентовать буквы алфавита и судиться со всеми, кто их использует.

«Чтобы устранить предпосылки для появления таких диких исков, мы предлагаем закрепить норму, которая не допускает государственную регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами. Рассчитываю, что в аравительстве инициативу поддержат, добросовестному бизнесу она никак не навредит, а, скорее, наоборот — защитит его от патентных троллей», — заключил депутат.

Ранее дочь депутата Госдумы и акционера «Нэфис Косметикс» Ирека Богуславского зарегистрировала на себя более 400 патентов и смогла отсудить за нарушение прав на один из них 766 миллионов рублей, при этом в исковых требованиях 34-летняя Карина просила взыскать с ответчика почти 11 миллиардов. Часть патентов дочери Богуславского относится к продуктам компании «Нэфис Косметикс». Например, знак «Я люблю свою семью». Точно такую же надпись использовал на упаковке нижегородский производитель бытовой химии Synergetic. Лишь вместо слова «люблю» фирма ставила сердечко, однако суд всё равно признал это хищением чужого бренда и взыскал штраф с компании.