Регион
2 марта, 00:00

Ски-альпинист Филиппов получит от Камчатского края квартиру в Петропавловске

Обложка © Life.ru

Ски-альпинист Никита Филиппов получит от Камчатского края квартиру в новостройке в Петропавловске. Ключи спортсмену вручат в торжественной обстановке после завершения весеннего цикла соревнований. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов.

«Никита стал единственным представителем России, завоевавшим медаль на зимних Олимпийских играх-2026. Он принёс стране первую в истории олимпийскую награду в ски-альпинизме. Спортсмен не перестаёт радовать своими победами. Накануне он завоевал две золотые медали на Чемпионате России в своей дисциплине!» — написал он в своём телеграм-канале.

По словам губернатора, такие победы — результат огромного труда. Солодов считает, что выдающиеся успехи спортсменов, прославляющих край и всю страну на мировой арене, должны получать достойное признание на родной земле.

Ски-альпинист Филиппов выиграл первую медаль для России на Олимпиаде в Милане

Кроме того, Филиппову назначили выплату от Камчатского края за серебряную медаль на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Размер выплаты спортсмену составит 839 743 рубля, а «на руки» он получит 730 576 рублей. Тренеру (или тренерам), подготовившим Филиппова, положено 419 872 рубля — 365 289 рублей после удержаний.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Олимпиада в Милане
  • Спорт
  • Камчатский край
