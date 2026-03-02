Трёхдневные выходные ждут россиян в марте из-за переноса 8 Марта
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / javi_indy
Россияне в марте 2026 года будут отдыхать три дня подряд благодаря переносу выходного с 8 Марта. Об этом сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
«В 2026 году Международный женский день — 8 Марта — пришёлся на воскресенье. В связи с этим праздничный день будет перенесён на ближайший рабочий день — 9 марта», — пояснила Подольская РИА «Новости».
В итоге у россиян с рабочим графиком 5/2 появится три выходных с 7 по 9 марта. Она также уточнила, что вторая рабочая неделя месяца станет четырёхдневной и начнётся 10 марта.
Однако из-за погоды в эти дни следует быть осторожнее. Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве и Московской области из-за таяния снега может начаться подтопление городских улиц. Специалисты связывают опасность с предстоящим повышением температуры и осадками.
