Курс доллара может достичь 100 рублей при одном условии

Курс доллара может достичь 100 рублей и выше к концу года, если бюджетное правило будет существенно ужесточено, например, цена отсечения нефти опустится до 40–45 долларов за баррель, спрогнозировал в беседе с «Газетой.ru» инвестиционный стратег Александр Бахтин. По его оценке, это сократит предложение валюты.

«Во втором полугодии это может наложиться на эффект от снижения ключевой ставки и восстановления спроса на зарубежную валюту под импорт, оживления кредитования и экономической активности», — отметил эксперт.

Однако базовым сценарием он считает более аккуратное ужесточение — до 50 долларов за баррель. Тогда валюта окажется в районе 90 рублей. При этом геополитика может сыграть двояко: мирное урегулирование на Украине сначала укрепит рублёвые активы, но затем частичный демонтаж санкций и рост импорта подстегнут спрос на валюту, и курсы пойдут вверх. Поэтому лучше формировать валютную часть сбережений на уровне 30–40%.

Кстати, согласно прогнозу эксперта по фондовому рынку, в марте доллар будет стоить 76–79 рублей, евро — 89–93 рубля, а юань — 11–11,5 рубля. По его оценке, на среднесрочном горизонте рубль, вероятнее всего, перейдёт к умеренному, но устойчивому ослаблению.