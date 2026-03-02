Владимир Путин
Дачников предупредили о нашествии насекомых-вредителей после снежной зимы

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Снежная зима может способствовать выживанию насекомых-вредителей, но паниковать дачникам не стоит — главную роль сыграет весна, уверена кандидат биологических наук Татьяна Ноздрина. Она предупредила, что под снегом формируется стабильный микроклимат, защищающий яйца, личинки и взрослых особей от морозов.

Однако если весна будет холодной и влажной, многие вредители погибнут. Биохимик и опытная дачница Екатерина Попова напомнила, что обработку сада проводить необходимо независимо от суровости зимы. В марте при температуре от +5 градусов нужно опрыскать деревья и кустарники по закрытым почкам медьсодержащими препаратами от болезней.

Через пару недель, когда днём станет не ниже +5–6, придёт очередь инсектицидов против яблонного цветоеда, долгоносиков, почковой моли и других вредителей. Собеседники «Вечерней Москвы» напомнили, что снежные зимы в России не редкость, однако сады по-прежнему дают урожай. Главное — внимательно выбирать препараты, соблюдать инструкции и не забывать про возвратные заморозки, начиная посев рассады.

Кстати, с 1 марта 2026 года дачников будут штрафовать за опасные инвазивные растения на участках. Федеральный закон №294-ФЗ обяжет бороться с ними не только владельцев сельхозземель, но и обычных садоводов.

