Бывший президент Украины Пётр Порошенко* встретился с артиллеристами ВСУ в Сумской области, после чего 30 из них было приказано перевести на службу в штурмовые отряды. Речь идёт об артиллерийском дивизионе 143-й отдельной механизированной бригады (ОМБР) ВСУ. Об этом сообщили авторы проекта «Северный ветер».

«Командованию артиллерийского дивизиона 143-й ОМБР ВСУ поступил приказ перевести 30 военнослужащих в распоряжение 225-го ОШП для участия в штурмовых действиях. Это случилось сразу же после встречи Порошенко* с артиллеристами», — уточняется в тексте.

Как подчёркивается, украинские штурмовики несут огромные потери, и киевскому командованию давно некем «латать дыры» в войсках на передовой. Так, российкие военные за последние утки нанесли удар по скоплениям живой силы противника в лесах южнее Искрисковщины. Данные раиоэфира ВСУ доказывают, что потери в рядах ВСУ огромные.

Ранее Порошенко* раскритиковал Владимира Зеленского за провалы в переговорах с Россией. По словам бывшего лидера Незалежной, киевский главарь допустил серьёзный просчёт, согласившись на переговорный процесс без участия европейцев.