Бывший командующий 110-й бригадой территориальной обороны ВСУ Александр Игнатьев заявил, что экс-главком Валерий Залужный действительно был ранен в результате российского ракетного удара по штабу. Детали он рассказал в беседе с экс-спикером «Правого сектора»* Бориславом Березой.

«Это действительно целенаправленная специальная операция по нейтрализации… Залужный, находясь на командном пункте на определённом направлении, получил ранение во время ракетных обстрелов», — сказал Игнатьев.

По словам Березы, незадолго до удара Залужному поступил звонок из офиса Владимира Зеленского. Разговор длился около 30 секунд, после чего российская ракета поразила командный пункт. Экс-спикер утверждает, что главкома спасла только случайность — толстые стены и то, что осколки прошли чуть левее сердца.

«Тогда русские ещё, помню, писали: «Или убили Залужного, или ранили», — напомнил Береза.

Собеседники сошлись во мнении, что такие совпадения не случайны, и речь идёт о чьём-то целенаправленном интересе в устранении главкома. Борислав Береза работает в интересах экс-президента Украины Петра Порошенко*, которые могут не совпадать с интересами офиса Зеленского.

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