Экс-комбриг ВСУ заявил, что Залужного ранили российской ракетой по наводке офиса Зеленского
Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / ZUMA Press Wire / Planet Pix
Бывший командующий 110-й бригадой территориальной обороны ВСУ Александр Игнатьев заявил, что экс-главком Валерий Залужный действительно был ранен в результате российского ракетного удара по штабу. Детали он рассказал в беседе с экс-спикером «Правого сектора»* Бориславом Березой.
«Это действительно целенаправленная специальная операция по нейтрализации… Залужный, находясь на командном пункте на определённом направлении, получил ранение во время ракетных обстрелов», — сказал Игнатьев.
По словам Березы, незадолго до удара Залужному поступил звонок из офиса Владимира Зеленского. Разговор длился около 30 секунд, после чего российская ракета поразила командный пункт. Экс-спикер утверждает, что главкома спасла только случайность — толстые стены и то, что осколки прошли чуть левее сердца.
«Тогда русские ещё, помню, писали: «Или убили Залужного, или ранили», — напомнил Береза.
Собеседники сошлись во мнении, что такие совпадения не случайны, и речь идёт о чьём-то целенаправленном интересе в устранении главкома. Борислав Береза работает в интересах экс-президента Украины Петра Порошенко*, которые могут не совпадать с интересами офиса Зеленского.
Напомним, речь идёт о событиях 2023 года, когда Валерий Залужный внезапно перестал появляться на публике, а 10 мая отказался от видеовстречи с начальниками генштабов Военного комитета НАТО. Тогда в Сети появились слухи о его смерти или болезни, что вызвало резкую реакцию киевских властей. Тогда лидер хакерской группировки Джокер ДНР подтверждал, что командующий украинской армией был серьёзно ранен при ударе по штабу ВСУ под Павлоградом.
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