Регион
2 марта, 07:54

Трое полицейских погибли в Москве из-за дистанционной детонации взрывных устройств

Обложка © Life.ru

Причиной смерти троих полицейских, погибших недавно в Москве, стала дистанционная детонация СВУ. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«На днях и в конце прошлого года действия находившихся под влиянием украинских преступников граждан унесли жизни трех сотрудников столичной полиции. В обоих случаях произошла дистанционная детонация находившихся при них предметов», — написала она в Мax.

В Белгороде простились с полицейским, погибшим при взрыве у Савёловского вокзала

Напомним, последний взрыв, о котором упоминает Волк, произошёл в ночь на 24 февраля. Приехавший из Петербурга уроженец Удмуртии с СВУ подошёл к машине ДПС в центре Москвы, после чего прогремел взрыв. Погибли полицейский Братущенко и сам подрывник. Двое правоохранителей пострадали. Сообщалось, что преступник погряз в долгах и попал под влияние мошенников.

