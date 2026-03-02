Трое полицейских погибли в Москве из-за дистанционной детонации взрывных устройств

Причиной смерти троих полицейских, погибших недавно в Москве, стала дистанционная детонация СВУ. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«На днях и в конце прошлого года действия находившихся под влиянием украинских преступников граждан унесли жизни трех сотрудников столичной полиции. В обоих случаях произошла дистанционная детонация находившихся при них предметов», — написала она в Мax.

Напомним, последний взрыв, о котором упоминает Волк, произошёл в ночь на 24 февраля. Приехавший из Петербурга уроженец Удмуртии с СВУ подошёл к машине ДПС в центре Москвы, после чего прогремел взрыв. Погибли полицейский Братущенко и сам подрывник. Двое правоохранителей пострадали. Сообщалось, что преступник погряз в долгах и попал под влияние мошенников.