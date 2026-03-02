Дело Моргенштерна* передано в суд Москвы

Савёловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 28-летнего рэпера Алишера Моргенштерна*. Музыкант обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы и направлено в суд для рассмотрения по существу. Поскольку обвиняемый находится в розыске, процесс пройдёт в его отсутствие.

По данным надзорного ведомства, Моргенштерн* дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 2 и 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Однако, несмотря на это, он продолжил размещать в соцсетях публичные сообщения и материалы без соответствующей маркировки, указывающей на его статус.

Ранее сообщалось, что у Моргенштерна* есть не только российский, но и израильский паспорт. Недавно ему был запрещён въезд в Литву на десять лет в связи с его высказываниями о президенте РФ Владимире Путине. Исполнитель нередко становится участником политических дебатов, привлекая внимание своими неординарными взглядами и поступками.

