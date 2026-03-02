Владимир Путин
Регион
2 марта, 09:22

Россиянам с инвалидностью положен сокращённый рабочий день

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с РИА «Новости» рассказал о мерах поддержки, которые положены россиянам с инвалидностью. По его словам, перечень достаточно широкий.

«В Российской Федерации для инвалидов предусмотрен достаточно большой перечень различных мер поддержки: социальные и страховые пенсии, ежемесячные денежные выплаты, набор социальных услуг, сокращённая продолжительность рабочего дня (например, для инвалидов 1 и 2 группы – не более 35 часов в неделю)», — пояснил эксперт.

Он также отметил право на увеличенный отпуск (не менее 30 дней), налоговые вычеты и льготы. Благодаря цифровизации многие выплаты назначаются автоматически после установления инвалидности — без лишних заявлений.

Ранее Life.ru писал, что безработные предпенсионеры могут досрочно уйти на пенсию, если не нашли работу после постановки на учёт в службе занятости. Досрочно выйти на пенсию могут женщины с 54 лет и мужчины с 59 лет, а также другие категории: работники вредных производств, педагоги, артисты, медики со стажем 25 лет, многодетные матери, опекуны, жители Крайнего Севера, оленеводы, рыбаки и охотники-промысловики.

