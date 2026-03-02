Россиянам с инвалидностью положен сокращённый рабочий день

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с РИА «Новости» рассказал о мерах поддержки, которые положены россиянам с инвалидностью. По его словам, перечень достаточно широкий.

«В Российской Федерации для инвалидов предусмотрен достаточно большой перечень различных мер поддержки: социальные и страховые пенсии, ежемесячные денежные выплаты, набор социальных услуг, сокращённая продолжительность рабочего дня (например, для инвалидов 1 и 2 группы – не более 35 часов в неделю)», — пояснил эксперт.

Он также отметил право на увеличенный отпуск (не менее 30 дней), налоговые вычеты и льготы. Благодаря цифровизации многие выплаты назначаются автоматически после установления инвалидности — без лишних заявлений.

