Мишустин анонсировал индексацию социальных пенсий миллионов россиян с 1 апреля

Правительство России проведёт индексацию социальных пенсий миллионов россиян с 1 апреля. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Глава кабмина напомнил, что доходы пожилых граждан находятся на особом контроле. В январе уже были увеличены страховые пенсии, теперь очередь за социальными. Выплаты вырастут у более чем четырёх миллионов человек. В их числе люди с ограничениями по здоровью, дети-сироты, те, кто потерял кормильца, а также граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии.

«Всё необходимое для выполнения социальных обязательств перед гражданами предусмотрено. Важно, чтобы увеличенные выплаты люди получили чётко и в срок», – распорядился Мишустин.

Ранее эксперт Президентской академии РАНХиГС напомнила о категориях граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. В первую очередь это безработные предпенсионеры: женщины от 54 лет и мужчины от 59 лет, которые встали на учёт в службе занятости и не смогли трудоустроиться. Также в список входят работники вредных производств, педагоги, артисты и медики с 25-летним стажем, многодетные матери, опекуны, жители Крайнего Севера, оленеводы, рыбаки и охотники-промысловики.