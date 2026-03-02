Владимир Путин
2 марта, 07:10

Россиянам рассказали, кому ждать индексации пенсии с 1 апреля

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,8%, рассказал сенатор Совета Федерации Игорь Мурог. По его словам, повышение затронет около 4,3 миллиона получателей, включая 3,6 миллиона человек с социальными пенсиями по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца, а также примерно 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения.

Социальные пенсии назначаются гражданам, не имеющим достаточного страхового стажа, в том числе детям с инвалидностью, детям, оба родителя которых неизвестны, и взрослым инвалидам с детства. К государственному обеспечению относятся участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, осаждённых Севастополя и Сталинграда, пострадавшие от радиационных катастроф и члены их семей, а также работники лётно-испытательного состава.

«После индексации средний размер социальной пенсии составит 16 590 рублей, перерасчёт будет произведён автоматически Социальным фондом России без необходимости подачи заявлений», — подчеркнул парламентарий в беседе с RT.

К слову, пенсионные выплаты в большинстве случаев начисляются автоматически, однако ряд пособий оформляется исключительно через личное обращение в Соцфонд. К примеру, необходимо лично подавать документы на субсидии для покрытия коммунальных платежей, если они превышают установленные региональные нормы.

