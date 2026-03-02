Владимир Путин
Регион
2 марта, 10:46

В аэропорту Краснодара задержали 37 рейсов после атаки дронов ВСУ

В международном аэропорту Краснодара задержаны к вылету 15 рейсов: в Москву, Новосибирск, Казань, Стамбул, Ташкент и Санкт-Петербург. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Сегодняшним утром число задержанных на вылет рейсов достигало 28. Аэропорт не работал 1 марта из-за объявленной атаки дронов ВСУ.

На прилёт задерживаются 22 рейса: три — из Москвы, по два — из Санкт-Петербурга, Владикавказа, Минвод, Грозного, Екатеринбурга и Стамбула, по одному — из Ставрополя, Сочи, Еревана, Тбилиси, Назрани, Красноярска и Ташкента. Кроме того, в аэропорту Краснодара отменены три рейса: в Петербург, Москву, Самарканд.

Напомним, 1 марта воздушная гавань Сочи и аэропорт Краснодара приостановили работу в штатном режиме. Причиной стала объявленная в регионе опасность атаки беспилотников.

