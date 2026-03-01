Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 12:47

В аэропортах Сочи и Краснодара задержали 60 рейсов из-за угрозы атаки дронов

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Воздушная гавань Сочи и аэропорт Краснодара приостановили работу в штатном режиме. Причиной стала объявленная в регионе опасность атаки беспилотников. На фоне угрозы не могут вылететь или приземлиться около 60 рейсов, пишет SHOT.

Сирены предупреждают о воздушной опасности в Краснодарском крае. Видео © SHOT

В Сочи задерживается отправление 16 лайнеров и прибытие такого же количества бортов. Пассажиры ждут вылета в Москву, Саратов, Новосибирск и египетский Шарм-эш-Шейх. В Краснодаре ситуация сложнее: отложено 20 рейсов на вылет и еще девять на прилет. В списке значатся Тбилиси, Стамбул, Екатеринбург и столичные аэропорты.

В настоящий момент в ряде муниципалитетов Кубани действует режим «Угроза атаки БПЛА». Жители Новороссийска делятся в соцсетях кадрами работы сирен. В этом же городе принято решение провести матч Первой лиги между местным «Черноморцем» и столичным «Торпедо» при пустых трибунах.

Над Сочи задействованы средства противовоздушной обороны. Горожан просят сохранять спокойствие и следить за официальными оповещениями. Информация о времени возобновления полетов пока не раскрывается, диспетчеры следят за изменением обстановки.

Российские силы ПВО за шесть часов уничтожили 43 дрона ВСУ
Российские силы ПВО за шесть часов уничтожили 43 дрона ВСУ

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar