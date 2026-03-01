В аэропортах Сочи и Краснодара задержали 60 рейсов из-за угрозы атаки дронов

Воздушная гавань Сочи и аэропорт Краснодара приостановили работу в штатном режиме. Причиной стала объявленная в регионе опасность атаки беспилотников. На фоне угрозы не могут вылететь или приземлиться около 60 рейсов, пишет SHOT.

Сирены предупреждают о воздушной опасности в Краснодарском крае. Видео © SHOT

В Сочи задерживается отправление 16 лайнеров и прибытие такого же количества бортов. Пассажиры ждут вылета в Москву, Саратов, Новосибирск и египетский Шарм-эш-Шейх. В Краснодаре ситуация сложнее: отложено 20 рейсов на вылет и еще девять на прилет. В списке значатся Тбилиси, Стамбул, Екатеринбург и столичные аэропорты.

В настоящий момент в ряде муниципалитетов Кубани действует режим «Угроза атаки БПЛА». Жители Новороссийска делятся в соцсетях кадрами работы сирен. В этом же городе принято решение провести матч Первой лиги между местным «Черноморцем» и столичным «Торпедо» при пустых трибунах.

Над Сочи задействованы средства противовоздушной обороны. Горожан просят сохранять спокойствие и следить за официальными оповещениями. Информация о времени возобновления полетов пока не раскрывается, диспетчеры следят за изменением обстановки.