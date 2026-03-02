Британский «Антивоенный комитет России»* признан террористической организацией

Верховный суд РФ запретил деятельность «Антивоенного комитета России»* как террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Верховный суд признал террористическим общественное движение «Антивоенный комитет России»* и запретил его деятельность в РФ», — сказали суде.

Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. Организация зарегистрирована в Великобритании.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России признали экстремистским кавер на песню «Сигма-бой» с антироссийским текстом. Проведённая лингвистическая экспертиза установила, что размещённый на ряде интернет-платформ музыкальный трек содержит признаки унижения человеческого достоинства, а также побуждает к вражде и ненависти в отношении российских военнослужащих.

