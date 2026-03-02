Владимир Путин
«Их дни сочтены»: Сенатор-террорист Грэм* назвал новую цель США после Ирана

Сенатор Грэм* назвал Кубу «следующей на очереди» после атаки США на Иран

Обложка © ТАСС / SalamPix/Abaca/Sipa USA

США должны готовиться к новой атаке после военных действий в отношении Венесуэлы и Ирана, на этот раз на очереди — Куба. Так заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм*, назвав Остров Свободы следующей целью Вашингтона.

«Следующая на очереди Куба. Их режим падёт. Их дни сочтены», — подчеркнул Грэм* в интервью Fox News.

Он добавил, что власть в Иране ждёт тотальный крах.

На Кубе установили организатора диверсии с американским катером
На Кубе установили организатора диверсии с американским катером

Ранее журнал The Atlantic написал, что американские власти не исключают начало военной операции в отношении Кубы, считая успешными аналогичные атаки на Венесуэлу и Иран. Президент США Дональд Трамп и его советники уверены, что «у них всё получается и что всё идёт как надо», говорится в статье. Сейчас Белый дом придерживается той позиции, что смена власти на Кубе поможет США безраздельно властвовать в Западном полушарии, резюмирует автор.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Татьяна Миссуми
