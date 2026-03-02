Владимир Путин
2 марта, 11:12

Зеленский раскрыл, где могут пройти переговоры с РФ, если Абу-Даби не сможет принять делегации

Переговоры РФ, США и Украины могут быть перенесены из ОАЭ в Турцию или Швейцарию, заявил Зеленский

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / doomu

Трёхсторонние переговоры России, США и Украины, запланированные на этой неделе, состоятся, но не исключено, что процесс будет перенесён из Абу-Даби, могут в Турцию или Швейцарию. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

«Встреча предполагалась в период с 5 по 8, ориентировочно 5-6 марта. Встреча планировалась в Абу-Даби. Из-за сегодняшних боевых действий мы не можем подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби», — приводит слова Зеленского агентство «Укринформ».

По его словам, встречу никто не отменял, но площадкой для диалога может стать Турция или Швейцария.

Ранее спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф анонсировал новый раунд переговоров по Украине в начале марта. Первые этапы диалога состоялись именно в Абу-Даби, а затем были перенесены в Женеву. Позже Москва выступила с инициативой снова вернуть площадку для переговоров в Абу-Даби, и эта идея нашла поддержку у американской стороны.

