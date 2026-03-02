Три американских истребителя F-15E над Кувейтом сбили дружественным огнём

Американские военные пережили небоевую потерю над территорией союзного государства. Три истребителя выполняли боевое задание, но были сбиты своими же. Центральное командование США (CENTCOM) в понедельник официально сообщило об инциденте, который произошёл 1 марта. Самолёты упали над Кувейтом.

«Первого марта три американских F-15E Strike Eagle, совершавшие полёт в поддержку операции «Эпическая ярость», упали над Кувейтом в результате очевидного инцидента с «дружественным огнём», — говорится в заявлении командования, опубликованном в соцсети X.

Подробности о судьбе пилотов и точные обстоятельства трагедии пока не раскрываются. Операция «Эпическая ярость», судя по открытым данным, связана с текущей эскалацией в регионе на фоне ударов по Ирану.

Ранее вооружённые силы Ирана заявили о поражении американского истребителя в воздушном пространстве Кувейта, опубликованы кадры падения самолёта, на которых видно, как пилоты катапультируются. Иранские военные сбили истребитель ВВС США, портал Quds уточняет, что двое американских парашютистов успешно приземлились. Официальных комментариев со стороны Вашингтона на данный момент не поступало.