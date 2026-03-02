По дому временного лидера Ирана нанесли ракетный удар
Обложка © Wikipedia / khamenei.ir
Израиль ударил по дому временного верховного лидера Ирана Алирезы Арафи. Информацию распространяют местные СМИ, официального подтверждения атаки на данный момент нет.
Кроме того неизвестно, находился ли Арафи в здании в момент атаки. Иранские официальные лица ситуацию пока что не комментируют.
Алиреза Арафи вошёл в состав Временного руководящего совета Ирана накануне. Вместе с ним временно управлять республикой поручили президенту Масуду Пезешкиану и главе судебной власти Голяму Хосейну Мохсени-Эджеи. Арафи родился в 1959 году в Мейбоде. В 1970-м переехал в Кум, где получил религиозное образование, а также углублённо изучал арабский и английский языки. Впоследствии он возглавил Международный университет аль-Мустафы в Куме и стал руководителем пятничных молитв в этом городе.
