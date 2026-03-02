Карякин продержался в рейтинге FIDE всего два дня

Российский гроссмейстер Сергей Карякин исключён из рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE). Это произошло спустя всего два дня после того, как он был туда возвращён. В рейтинг-листе, опубликованном 28 февраля, 36-летний Карякин занимал десятое место с 2750 очками. До этого он отсутствовал в списке с 2024 года.

Согласно правилам FIDE, шахматист автоматически выбывает из рейтинга, если не принимает участия в турнирах в течение года. Карякина уже исключали в конце февраля 2023 года, но спустя несколько месяцев, в мае, вернули на 12-ю строчку. В июне 2024 года он снова был исключён.

Лидером рейтинга остаётся норвежец Магнус Карлсен. Вторую позицию занимает американец Хикару Накамура, третью — его соотечественник Фабиано Каруана.

