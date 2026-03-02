Владимир Путин
Регион
2 марта, 13:16

ЦАХАЛ ликвидировал главу разведки «Хезболлы» и нанёс удары по Тегерану

Обложка © X / Ozzie Phoenician

Армия обороны Израиля отчиталась о новых успехах в многоходовой операции против Ирана и его прокси. Под удар попала как столица Ливана, так и ключевые районы Тегерана. Представители ЦАХАЛ заявили о ликвидации в Бейруте начальника штаба разведки шиитского движения «Хезболла».

Тем временем иранская столица вновь подвергается массированным атакам. По данным местных СМИ, практически весь Тегеран затянут дымом. Удары фиксируются в восточной, западной и центральной частях мегаполиса.

Один из снарядов попал в здание дипломатической полиции — спецподразделения, отвечающего за безопасность иностранных посольств. Взрыв прогремел в опасной близости от дипмиссии Российской Федерации. Информации о пострадавших среди сотрудников пока нет.

ЦАХАЛ нанесла удар по бойцам «Хезболлы» в Ливане и Бейруте

Ранее армия обороны Израиля нанесла удары по объектам ливанского шиитского движения «Хезболла» в районе Бейрута и на юге Ливана в ответ на обстрелы северной части израильской территории. Как отмечается в заявлении ЦАХАЛ, действия «Хезболлы», которая, по версии военных, открывает огонь по мирным жителям и действует в интересах Ирана, вынудили Израиль нанести ответные удары.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

