Зеленский поручил дипломатам привлечь Китай к переговорам по Украине

Владимир Зеленский заявил, что Киев считает важным вовлечь Китай в переговорный процесс по урегулированию конфликта с Россией. Соответствующее поручение получили украинские дипломаты.

«Я сказал нашим дипломатам: будьте в контакте с китайской стороной. Для нас важно их привлечь не в войну, а в прекращение войны», — приводит слова Зеленского телеканал «Новости.live».

Он также сообщил, что подробно обсудил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем его недавний визит в Китай.