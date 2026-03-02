Владимир Путин
2 марта, 13:25

Зеленский поручил дипломатам привлечь Китай к переговорам по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский заявил, что Киев считает важным вовлечь Китай в переговорный процесс по урегулированию конфликта с Россией. Соответствующее поручение получили украинские дипломаты.

«Я сказал нашим дипломатам: будьте в контакте с китайской стороной. Для нас важно их привлечь не в войну, а в прекращение войны», — приводит слова Зеленского телеканал «Новости.live».

Он также сообщил, что подробно обсудил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем его недавний визит в Китай.

В Китае предположили, что Зеленскому «связали руки»
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский препятствует достижению соглашения по Украине. В Кремле согласились с этой оценкой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский не делает ничего, что могло бы приблизить мир.

Александра Мышляева
