2 марта, 13:56

Лариса Долина готовит театральную премьеру и большой тур

Обложка © ТАСС / Константин Андреев

Народная артистка Лариса Долина после скандала с квартирой возвращается на большую сцену с масштабными планами. Зрителей ждут не только концерты, но и драматический дебют. Директор певицы Сергей Пудовкин поделился деталями ближайшего будущего звезды.

«Лариса Долина сейчас готовит премьеру. Будет большой концертный тур с новой программой, большая театральная постановка», — рассказал представитель артистки ТАСС.

По его словам, работа кипит сразу над несколькими проектами. В разговоре с журналистами Пудовкин также призвал коллег из СМИ обратить внимание на творчество исполнительницы, а не на обсуждение её личных обстоятельств.

Судя по последним анонсам, тема с недвижимостью Ларисы Долиной отошла на второй план, и теперь акцент смещается на её творчество — она выступит в качестве специальной гостьи на гала-концерте XXVI Фестиваля «Триумф джаза», который состоится в петербургском БКЗ «Октябрьский» 17 марта 2026 года.

