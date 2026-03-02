Лариса Долина готовит театральную премьеру и большой тур

Народная артистка Лариса Долина после скандала с квартирой возвращается на большую сцену с масштабными планами. Зрителей ждут не только концерты, но и драматический дебют. Директор певицы Сергей Пудовкин поделился деталями ближайшего будущего звезды.

«Лариса Долина сейчас готовит премьеру. Будет большой концертный тур с новой программой, большая театральная постановка», — рассказал представитель артистки ТАСС.

По его словам, работа кипит сразу над несколькими проектами. В разговоре с журналистами Пудовкин также призвал коллег из СМИ обратить внимание на творчество исполнительницы, а не на обсуждение её личных обстоятельств.