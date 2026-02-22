Долина может получить до 3,5 млн рублей за три выступления в столичном баре

Народная артистка России Лариса Долина может получить крупную сумму за концерты. Об этом стало известно в результате подсчётов, проведённых РИА «Новости». Артистка планирует три выступления в московском клубе Petter. Каждый концерт рассчитан на небольшую аудиторию.

Концерты запланированы на 26 марта, 25 мая и 26 июля. Площадка рассчитана на 91 зрителя. Самый доступный билет стоит 9,5 тыс. рублей. Места за столиками продают по 12,5 тыс. и 15,5 тыс. рублей, за баром — по 15,5 тыс. рублей. Самые дорогие билеты у сцены стоят 18,5 тыс. рублей.

По данным агентства, при полном зале выручка с одного вечера составит около 1,15 млн рублей без учёта расходов. В случае трёх аншлагов сумма приблизится к 3,5 млн рублей. При этом за месяц до ближайшего концерта реализовано около 18% билетов. В клубе уточнили, что Долина и коллектив «Долина Band» выступают более часа. Позиции из меню в стоимость билета не входят. В конце января певица уже дала концерт в этом баре и собрала полный зал, на выступление продавали в том числе стоячие места.

Ранее сообщалось, что расследование об угрозах убийством в адрес Ларисы Долиной приостановили. Следователи не установили личность автора тревожных сообщений. Об этом на суде заявила представитель певицы. Угрозы поступили в прошлом году в рамках судебного процесса по квартире артистки. Из-за этого обстоятельства Мособлсуд принял решение проводить заседания в закрытом режиме.