На рынке стройматериалов начался высокий сезон. Как будут меняться цены на ключевые товары

Строители зафиксировали рост спроса на материалы для ремонта. Весной на рынке традиционно начинается высокий сезон. В чём особенность ценообразования в этом году и как будет меняться стоимость основных стройматериалов?

2 марта, 21:20

Эксперты сделали прогноз цен на стройматериалы.

Что изменится на рынке стройматериалов весной

С началом строительного сезона, весной, рынок стройматериалов традиционно выходит в фазу роста: увеличивается спрос со стороны частного домостроения и девелоперов, активизируются подрядчики, ускоряется оборот складских запасов. В 2026 году базовый сценарий — умеренное повышение цен, без резких скачков: в среднем в пределах 5–7%. Однако по отдельным позициям рост может быть выше. Дополнительное давление на себестоимость оказывает повышение налоговой нагрузки и удорожание логистики, что уже частично заложено в текущих ценах. Об этом рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

— Наиболее чувствительными к сезонному фактору остаются цемент, сухие строительные смеси, металл (в первую очередь арматура и листовой прокат), а также фасадные и кровельные материалы. По ряду этих позиций рост в прошлом году уже опережал инфляцию, что формирует предпосылки для дальнейшей корректировки цен весной. В цементной отрасли отдельно отмечается рост затрат на энергоресурсы, обслуживание оборудования и транспортировку, это также поддерживает восходящий тренд, — рассказал Максим Лазовский.

Как будут меняться цены на ремонт и стройматериалы

Снижения цен весной ожидать практически не приходится. Скорее возможна точечная стабилизация или акции по отдельным товарам при слабом региональном спросе или высокой конкуренции.

— Более спокойную динамику обычно демонстрируют инертные материалы — песок, щебень, — где ценообразование в большей степени зависит от локального рынка. В целом весна 2026 года для рынка стройматериалов выглядит как период умеренного, но устойчивого роста без ценовых шоков, — пояснил Максим Лазовский.

В 2026 году стоимость оконных систем в России может увеличиться на 10–15% по сравнению с показателями 2025-го. Такой прогноз представил Никита Петюшин, руководитель маркетинга и рекламы компании Melke.

По подсчётам специалиста, установка стандартного окна с профилем 70 мм подорожает с 33,5 тыс. рублей до 38,5 тыс.

Эксперт выделил два основных фактора роста цен. Первый — удорожание сырья. Инфляция и логистические трудности приведут к подорожанию ПВХ-профилей, стеклопакетов, алюминия и фурнитуры на 10–20%. Второй — изменение налогов. С 1 января 2026 года ставка НДС повышается до 22%, что автоматически увеличивает налоговую нагрузку на производство и добавляет к конечной цене ещё 1–2%.

По словам Никиты Петюшина, больше половины (свыше 50%) владельцев квартир в новостройках принимают решение о замене окон в течение первых пяти лет проживания. Главная причина — стремление улучшить тепло- и шумоизоляцию жилья, которые критически важны для комфорта.

— Важно обращать внимание не только на характеристики самого стеклопакета и профиля, но и на профессиональный уровень монтажников. Даже качественная заводская система будет работать хуже при неправильной установке. Переделка некачественного монтажа всегда обходится существенно дороже грамотной установки на начальном этапе, — рассказал Никита Петюшин.

Авторы Нина Важдаева