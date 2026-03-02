Владимир Путин
2 марта, 14:20

Родители Егора Бероева впервые высказались о его свадьбе с 21-летней балериной

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / egorberoev, Kinopoisk

Родители Егора Бероева впервые высказались о его женитьбе на молодой балерине Анне Панкратовой. Актёр недавно женился во второй раз, а его избранницей стала главная героиня его фильма «Кукла». Мать артиста Елена Бероева с иронией отреагировала на расспросы о возможной беременности невестки.

«Да, жду, вот видите — беременная», — заявила женщина, показав на собственный живот.

Отец Егора Вадим Михеенко, который женат уже в десятый раз, отказался обсуждать личную жизнь сына.

«Я дал слово своему сыну не разговаривать на темы, касающиеся его. Мужик сказал — мужик сделал», — заявил он в программе «Ты не поверишь!» на НТВ, добавив, что на свадьбе не присутствовал.

Ксения Алферова слегла после свадьбы Егора Бероева с 21-летней балериной
Напомним, о расставании Егора Бероева с Ксенией Алфёровой стало известно в январе этого года. На премьеру фильма «Золотой дубль» они пришли без обручальных колец, а позже актёр подтвердил развод. По его словам, он живёт своей жизнью с 2022 года. Алфёрова также официально подтвердила расставание после 25 лет брака, заявив, что последние три года были для неё тяжёлыми, а теперь её сердце свободно. Позже появилась информация о новой избраннице Бероева — 21-летней балерине Анне Панкратовой.

