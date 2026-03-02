Газ в Европе подорожал на 50% после остановки завода QatarEnergy

Цены на природный газ в Европе резко ускорили рост после того, как крупнейший экспортёр СПГ в мире — компания QatarEnergy — остановила производство на заводе в Рас-Лаффане из-за военной атаки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

По данным на 15:41 мск, апрельские фьючерсы на газ на нидерландском хабе TTF подорожали на 52,43%, достигнув почти €48,7 за МВт·ч, что эквивалентно примерно $600 за тысячу кубометров по текущему курсу. Министерство обороны Катара начало расследование для оценки масштабов ущерба. Эмират обеспечивает около 20% мирового экспорта сжиженного природного газа, и остановка его крупнейшего завода вызвала опасения трейдеров относительно глобальных поставок.

Рост цен начался ещё утром 2 марта на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. Тегеран нанёс удары по американским базам в странах Персидского залива, что нарушило логистику нефтяных и газовых потоков из региона. Аналитики Goldman Sachs предупреждают, что если поставки через Ормузский пролив будут заблокированы на месяц, цены на газ в Европе могут вырасти более чем вдвое. Через пролив проходит пятая часть мирового экспорта нефти и весь катарский СПГ.

«Гипотетическое более длительное нарушение транзита природного газа через Ормузский пролив, продолжающееся более двух месяцев, скорее всего, приведёт к росту цен на природный газ в Европе выше €100 за МВт·ч (около $1230 за 1 тыс. куб. м. по текущему курсу на рынке Форекс), что спровоцирует снижение мирового спроса на газ», — заявили аналитики.

Несмотря на резкий скачок, текущие цены остаются далеки от рекордов 2022 года, когда газ на ICE Futures превышал $3800 за тысячу кубометров.

Напомним, военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Ударам подверглись Тегеран и более десяти других крупных городов страны. Целями атаки стали объекты ядерной и ракетной программ, а также резиденция верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Кроме того детская больница Ганди в центре Тегерана подверглась ракетным ударам со стороны США и Израиля. Из медицинского учреждения срочно эвакуируют новорождённых детей. Официальные представители Соединённых Штатов и Израиля никак не комментируют информацию о нанесении удара по больнице в иранской столице.