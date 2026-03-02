Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 15:10

В ЛДПР предложили автоматически выплачивать пенсионерам компенсацию за капремонт

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил правительству автоматизировать начисление льгот на оплату капитального ремонта для пожилых граждан. Соответствующий запрос уже направлен в кабмин, передаёт RG.ru.

Сейчас россияне старше 70 лет имеют право на возврат половины взносов, а после 80 — на полное возмещение. Однако для получения средств сначала нужно полностью оплатить квитанцию, затем собрать документы и дождаться перечисления.

«Если государство признаёт право человека на льготу — она должна работать сразу, а не спустя два месяца после походов по инстанциям и сбора справок», — пояснил политик.

В партии предлагают внедрить механизм прямого льготного порядка: при подтверждённом статусе в платёжке сразу будет отображаться уменьшенная сумма. Это избавит от необходимости писать заявления и посещать ведомства.

Для одиноких и маломобильных людей текущая схема создаёт дополнительные трудности: нужно изыскивать средства, хранить чеки, своевременно обновлять справки. Автор обращения считает, что такой подход не соответствует курсу на цифровизацию ЖКХ.

Скрытый тариф ЖКХ: Учёная назвала две бытовые мелочи, которые разоряют россиян
Скрытый тариф ЖКХ: Учёная назвала две бытовые мелочи, которые разоряют россиян

А ранее Life.ru писал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил дать ФАС право ограничивать тарифы ЖКХ в регионах. Кроме того, обсуждается мера о дисквалификации руководителей региональных органов регулирования — в случаях системных нарушений.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Леонид Слуцкий (депутат)
  • лдпр
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar