В ЛДПР предложили автоматически выплачивать пенсионерам компенсацию за капремонт

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил правительству автоматизировать начисление льгот на оплату капитального ремонта для пожилых граждан. Соответствующий запрос уже направлен в кабмин, передаёт RG.ru.

Сейчас россияне старше 70 лет имеют право на возврат половины взносов, а после 80 — на полное возмещение. Однако для получения средств сначала нужно полностью оплатить квитанцию, затем собрать документы и дождаться перечисления.

«Если государство признаёт право человека на льготу — она должна работать сразу, а не спустя два месяца после походов по инстанциям и сбора справок», — пояснил политик.

В партии предлагают внедрить механизм прямого льготного порядка: при подтверждённом статусе в платёжке сразу будет отображаться уменьшенная сумма. Это избавит от необходимости писать заявления и посещать ведомства.

Для одиноких и маломобильных людей текущая схема создаёт дополнительные трудности: нужно изыскивать средства, хранить чеки, своевременно обновлять справки. Автор обращения считает, что такой подход не соответствует курсу на цифровизацию ЖКХ.

