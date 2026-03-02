Владимир Путин
2 марта, 15:46

F-16 впервые сели на аэродром под Харьковом вблизи линии фронта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ranchorunner

Украинская авиация проявила необычную активность вблизи линии фронта. Истребитель западного производства приземлился на аэродроме в Харьковской области. Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил в телеграм-канале, что самолёт ВСУ сел на аэродроме в Чугуеве.

«Истребители F-16 выполнили манёвры запуска планирующих бомб в районе Волчанск/Липцы», — пишет Лебедев.

До этого несколько машин отработали планирующими бомбами неподалёку от Волчанска. По данным источника, о пролётах истребителей также поступали сообщения из Полтавской и Запорожской областей. Такое поведение не свойственно для Киева, обычно использующего западную технику только в глубоком тылу для охоты за российскими дронами.

Украинский «ас» на F-16 спустил $1,1 млн на перехват дешёвого дрона

Ранее Life.ru писал, что киевские власти намеренно скрывают информацию об иностранных наёмниках, управляющих западными истребителями, чтобы поддерживать пропагандистский миф о боеспособности украинских ВВС. По его словам, утверждения о наличии в стране пилотов, способных пилотировать иностранные самолёты, являются элементом пропаганды.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
