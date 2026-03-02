«Москвич» анонсировал старт продаж новых кроссоверов M-70 и M-90 в марте

Автомобильный завод «Москвич» анонсировал начало продаж двух новых кроссоверов — моделей M70 и M90. Старт назначен на первую декаду марта 2026 года, сообщили в пресс-службе предприятия.

Производитель также раскрыл рекомендованные цены с учётом специальных предложений. Кроссовер «Москвич-М70» можно будет приобрести от 2,69 миллиона рублей. Стоимость модели «Москвич-М90» начинается от 3,86 миллиона рублей.

Модель М70 будет доступна в двух версиях: «Драйв» и «Ультра». Обе оснащаются турбированными двигателями объёмом 1,5 или 2 литра в паре с роботизированной либо автоматической коробкой передач. Цена базовой комплектации начинается от 2,7 миллиона рублей, версия «Ультра» обойдётся минимум в 3,2 миллиона.

Кроссовер М90 выйдет в единственном исполнении «Ультимейт» с двухлитровым мотором и автоматической трансмиссией. Автомобиль получит полный привод — в дальнейшем эта опция появится и у модели М70. Стартовая цена М90 — от 3,86 миллиона рублей с учётом спецпредложений.

В феврале вице-премьер Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин запустили на заводе «Москвич» выпуск электрических и гибридных автомобилей под маркой Umo. Производство наладит компания EVM — проект стал результатом кооперации бизнеса, федеральных властей и столичного правительства. В секретариате Мантурова пояснили: в рамках специального инвестконтракта производитель взял на себя расширенные обязательства по локализации в обмен на преференции, а Москва предоставила производственные мощности