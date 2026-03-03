Мелания Трамп собрала аншлаг, став первой леди США во главе заседания СБ ООН

В штаб-квартире Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке произошёл исторический момент: 2 марта председательское кресло заняла первая леди США Мелания Трамп. Это первый случай, когда супруга действующего президента какой-либо страны руководит заседанием Совбеза. В зале не осталось свободных мест – дипломаты и гости заполнили его до отказа.

Заседание прошло под темой «Поддержание международного мира и безопасности: дети, технологии и образование в условиях конфликта». В своём выступлении Трамп выразила соболезнования семьям американских военных, погибших во время операции против Ирана, и подчеркнула, что образование – это «фундамент прочного мира».

Постпред России при ООН Василий Небензя обменялся с первой леди рукопожатием, после чего участники сделали общую фотографию. Примечательно, что Мелания уже выходила за рамки протокольной роли – до этого она модерировала на площадке Генеральная Ассамблея ООН дискуссию о кибербуллинге и защите детей в интернете, что тогда тоже стало прецедентом.

Ранее Life.ru писал, что Василий Небензя резко раскритиковал военную операцию США и Израиля против Ирана. По его словам, этот шаг уже спровоцировал волну напряжённости на всём Ближнем Востоке и затронул сразу несколько стран региона. Российский дипломат подчеркнул, что многие государства заранее предупреждали Вашингтон о рисках подобной эскалации, но их опасения были проигнорированы.