CNN: В США истощаются запасы Tomahawk и других ракет

Запасы ракет в США, в том числе Tomahawk, сокращаются из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

«Запасы ракет истощаются, особенно ракет Tomahawk для поражения наземных целей и истребителей-перехватчиков SM-3», — говорится в сообщении телеканала.

При этом источник издания добавил, что Соединённые Штаты готовятся к значительному увеличению числа атак по Ирану в ближайшие 24 часа.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что следующая фаза операций Вашингтона против Ирана окажется жёстче текущих ударов. По его словам, цель атак — уничтожение баллистических ракет малой дальности и военно-морских объектов исламской республики.