3 марта, 01:06

CNN: В США истощаются запасы Tomahawk и других ракет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JuliaDorian

Запасы ракет в США, в том числе Tomahawk, сокращаются из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

«Запасы ракет истощаются, особенно ракет Tomahawk для поражения наземных целей и истребителей-перехватчиков SM-3», — говорится в сообщении телеканала.

При этом источник издания добавил, что Соединённые Штаты готовятся к значительному увеличению числа атак по Ирану в ближайшие 24 часа.

Госдеп призвал граждан США срочно покинуть страны Ближнего Востока
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что следующая фаза операций Вашингтона против Ирана окажется жёстче текущих ударов. По его словам, цель атак — уничтожение баллистических ракет малой дальности и военно-морских объектов исламской республики.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
