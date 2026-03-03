Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 03:12

КСИР заявил о гибели более 40 военных США при атаке в Дубае

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что при атаке на место скопления американских военных в Дубае погибли свыше 40 человек. Ранения получили более 70 военнослужащих. Всего под удар попали больше 160 американцев.

«Более 160 морских пехотинцев присутствовали во время атаки беспилотников КСИР на одно из мест сбора американских [военных] в Дубае», — говорится в публикации.

По данным корпуса, удар нанесли комбинированной атакой — беспилотниками и ракетами одновременно.

КСИР объявил о 40 погибших и 60 пострадавших в результате удара по Хайфе
КСИР объявил о 40 погибших и 60 пострадавших в результате удара по Хайфе

Ранее КСИР сообщил о серии ударов по военным объектам США в трёх странах региона. Американские базы атаковали в Бахрейне, ОАЭ и Кувейте. Для нанесения ударов применили 26 беспилотных аппаратов и пять баллистических ракет.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • ОАЭ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar