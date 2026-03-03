КСИР заявил о гибели более 40 военных США при атаке в Дубае

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что при атаке на место скопления американских военных в Дубае погибли свыше 40 человек. Ранения получили более 70 военнослужащих. Всего под удар попали больше 160 американцев.

«Более 160 морских пехотинцев присутствовали во время атаки беспилотников КСИР на одно из мест сбора американских [военных] в Дубае», — говорится в публикации.

По данным корпуса, удар нанесли комбинированной атакой — беспилотниками и ракетами одновременно.

Ранее КСИР сообщил о серии ударов по военным объектам США в трёх странах региона. Американские базы атаковали в Бахрейне, ОАЭ и Кувейте. Для нанесения ударов применили 26 беспилотных аппаратов и пять баллистических ракет.