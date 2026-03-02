КСИР объявил о 40 погибших и 60 пострадавших в результате удара по Хайфе

Иран нанёс ракетный удар по израильской Хайфе. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

Как утверждают в КСИР, в результате удара погибли как минимум 40 человек и около 60 получили ранения. До этого ГТРК Ирана объявляла о новых ударах по этим районам.

А ранее Армия обороны Израиля нанесла ответные удары по представителям ливанского шиитского движения «Хезболлах» в районе Бейрута и на юге Ливана. В южных пригородах Бейрута, оплоте «Хезболлы», прогремели взрывы. По предварительным данным ЦАХАЛ, поражена по крайней мере одна цель. Ливанские и арабские СМИ фиксируют не менее десяти отдельных хлопков.