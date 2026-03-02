Владимир Путин
2 марта, 02:25

МВД Бахрейна сообщило о гибели рабочего от осколков ракеты, двое ранены

Обложка © Midjourney / Life.ru

В Бахрейне при падении фрагментов сбитой ракеты погиб человек. ЧП случилось на территории судоремонтного комплекса в городе Салман.

«В результате погиб один рабочий из Азии, ещё двое получили тяжёлые ранения. Пожар был локализован и потушен», — говорится в заявлении МВД Бахрейна.

Осколки поразили судно, принадлежащее иностранному перевозчику. На борту началось возгорание, которое удалось ликвидировать.

В ведомстве уточнили, что ракета была перехвачена средствами ПВО, однако её обломки упали в промышленной зоне. Официальные лица продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Ранее в Сети появились кадры, снятые в Бахрейне после сообщений о гибели верховного руководителя Ирана Али Хаменеи. На записи слышно, как с минарета объявляют о кончине аятоллы. Прохожие на улицах не могут сдержать эмоций — люди плачут и кричат. Большинство населения Бахрейна, как и в соседнем Иране, исповедует ислам шиитского толка.

Виталий Приходько
