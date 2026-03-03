Российские граждане в Германии продолжают сталкиваться с ограничениями в банковской сфере и на таможне. Об этом сообщили в посольстве РФ в ФРГ, комментируя ситуацию для «Известий».

С 2022 года для россиян действует лимит на банковские депозиты — не более 100 тысяч евро на счету одновременно. Исключение сделано только для обладателей действующего вида на жительство в ЕС. Многие соотечественники столкнулись с блокировкой или закрытием счетов, если не могли оперативно подтвердить ВНЖ.

В дипмиссии отметили, что на бытовом уровне менеджеры банков дают понять: проблема именно в российском паспорте, хотя официально это не признаётся. Также фиксируются случаи изъятия личных вещей и денег на таможне, однако их число сократилось из-за падения турпотока и визовых ограничений. В 2022–2024 годах таких инцидентов было значительно больше.

Ранее сообщалось, что Европа столкнётся с серьёзными проблемами, если не начнёт учитывать стратегические интересы России. В частности, в немецкой прессе есть мнение, что странам ЕС необходимо отказаться от планов по принятию Украины в НАТО, признать существующие сферы влияния и работать над сдерживанием гонки вооружений.