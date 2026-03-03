Прокуратура выявила хищения при ремонте томского аэропорта

Реконструкция аэропорта в Томске обернулась уголовным делом. Правоохранители выявили завышение стоимости контракта на миллионы рублей – деньги, по версии следствия, были получены незаконно. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, уголовное дело возбуждено по факту мошенничества при реализации нацпроекта «Эффективная транспортная система».

Проверку исполнения бюджетного законодательства проводила Томская транспортная прокуратура. В ходе ревизии выяснилось, что с 2019 по 2022 годы стоимость контракта необоснованно завышалась под предлогом существенного роста цен на строительные материалы. В результате подрядчики получили незаконные выплаты, а ущерб федеральному бюджету превысил 6 миллионов рублей.

Материалы проверки были направлены в следственные органы, которые после их изучения возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Речь идёт о реконструкции аэропорта имени Камова в Томске, где с 2019 по 2023 годы обновляли взлётно-посадочную полосу. Обсуждалось её удлинение с 2,5 до 2,8 километра, однако власти так и не нашли дополнительные 1,3 миллиарда рублей на реализацию этих планов.

