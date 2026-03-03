28 дней и штраф для шефа: Главные факты об отпуске, которые нужно знать всем

Работник не обязан отгуливать все 28 дней отпуска в год, это его право. Закон разъяснил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

«Использование всех 28 дней отпуска за рабочий год — это право сотрудника, а не его обязанность», — подчеркнул юрист в беседе с ТАСС.

Работник вправе самостоятельно решать, как распорядиться отпуском: использовать все дни сразу, разделить на несколько частей или перенести часть на следующий год. Однако одна из частей отпуска обязательно должна составлять не менее 14 календарных дней — это требование закона, которое нельзя нарушить даже по согласованию с работодателем.

Машаров предупредил, что за нарушение трудового законодательства работодателю грозят серьёзные штрафы. Организацию могут оштрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, ИП или должностное лицо — на 1–5 тысяч. При повторном нарушении суммы возрастают до 50–70 тысяч для компаний и до 20 тысяч для должностных лиц, которых также могут дисквалифицировать на срок до трёх лет.

Видимо, любителей работать развелось так много, что недавно работодателям дали план действий на случай отказа сотрудника идти в отпуск. Дело в том, что накопление отпусков за несколько лет является нарушением со стороны организации.