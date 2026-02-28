Владимир Путин
28 февраля, 12:22

Ракетные удары по Абу-Даби не заставили российских туристов отменить отпуска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rabin Balakrishnan

Несмотря на ракетные удары со стороны Ирана по Абу-Даби, российские туристы продолжают свой отдых в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Некоторые россияне оказались на пляже во время первых ударов, после чего им рекомендовали укрыться в гостинице. Один человек погиб в результате обстрела. После второй атаки туристы всё же вернулись в отель, однако отменять отдых не стали. По словам отдыхающих, туроператоры пока не связывались с ними, а вылет запланирован на первые числа марта. Планов менять отпуск россияне не имеют.

Российские туристы попали в эпицентр работы ПВО в Абу-Даби
Российские туристы попали в эпицентр работы ПВО в Абу-Даби

Ранее сообщалось, что жители и гости Дубая начали массово покидать город после срабатывания систем противовоздушной обороны в районе курортного комплекса «Мадинат Джумейра», которые сбили несколько ракет. Отмечалось, что на выездах из мегаполиса образовались большие заторы, основной поток автомобилей движется в сторону аэропорта.

