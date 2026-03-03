«Дай мне риса»: Умирающая женщина явилась во сне к строителю и «привела» к своему скелету

В Таиланде мужчина обнаружил женские останки в кокосовой роще в районе Бангламунг, после того как умершая явилась к нему во сне, попросила еды и рассказала, что умирает от голода. Детали жуткой истории сообщает The Thaiger.

Мужчина из Лаоса занимался строительными работами вблизи рощи. 25 февраля он обратился в полицию и сообщил, что нашёл части скелета. На допросе он рассказал, что накануне увидел сон — женщина с короткой стрижкой и в белой одежде подошла к нему в кокосовой роще и попросила дать ей немного риса. Она также назвала свой возраст — 26 лет. Мужчина во сне пытался разыскать для неё еду.

Когда он проснулся, то что-то повело его именно в эту рощу. Походив между деревьями рабочий наткнулся на груду костей, потом на ещё одну. Он понял, что это части одного скелета и сразу позвонил в полицию. Прибывшие правоохранители изучили местность, изъяли останки, а также допросили местных жителей. Один из них вспомнил, что его собака как-то прибегала с костью и долго грызла её. Но тогда никто не мог подумать, что она человеческая.

В полиции полагают, что бездомные дворняги растаскали кости, но все они принадлежат одному человеку. Судя по размерам, это была женщина, смерть которой наступила около трёх — четырёх месяцев назад. Также поблизости найден пакет с женской одеждой — предстоит установить, мог ли он принадлежать погибшей. Сейчас по делу назначены экспертизы для установления личности скончавшейся. Местные жители признались, что в кокосовой роще часто бывали бездомные, которые искали там пристанища, поэтому никто старался там не появляться по ночам в целях безопасности.

А рабочий из Лаоса стал местной знаменитостью. Он уверен, что именно дух женщины привёл его к месту трагедии. Ранее он не замечал за собой экстрасенсорных способностей, но теперь уверовал в возможность установить связь с потусторонним миром.

