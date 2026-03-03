Владимир Путин
3 марта, 08:15

Корабль «Буря» сбил выпущенную по нему ракету в Балтийском море из «Панциря-М»

Обложка © Пресс-служба Балтийского флота

Малый ракетный корабль «Буря» успешно испытал зенитный комплекс «Панцирь-М» в Балтийском море, сбив во время учебных стрельб выпущенную по нему ракету в Балтийском море. Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

Малый ракетный корабль «Буря» успешно испытал зенитный комплекс «Панцирь-М». Видео © Пресс-служба Балтийского флота

Экипаж корабля проекта «Каракурт» выполнил стрельбу по воздушной цели из новейшего ракетно-пушечного комплекса. В качестве мишени выступила ракета, запущенная с корвета «Бойкий». Во время испытательной стрельбы ракета-мишень была поражена двумя ракетами.

Стрельба прошла в рамках госприёмки корабля. «Панцирь-М» — корабельная версия известного сухопутного комплекса. Он уникален тем, что совмещает артиллерию, зенитные ракеты и систему управления в одном модуле.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена продолжить модернизацию армии и флота с учётом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Глава государства подчеркнул, что страна будет опираться на мощный потенциал отечественной промышленности.

