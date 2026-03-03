В лицо королевы красоты из Кирова вонзили стакан и бросили в крови на концерте «Тату»

«Автоледи Кирова – 2025» Надежде Шустовой разрезала лицо незнакомая девушка прямо на концерте группы «Тату» в Казани. Злоумышленница пыталась украсть её телефон, но была замечена. Детали истории приводит в соцсети сама пострадавшая, которая работает косметологом. По её словам, полиция не спешит с расследованием, а агрессорша явно была уверена в своей безнаказанности.

36-летняя Надежда приехала с подругой из Кирова в Казань на концерт группы t.A.T.u., который был 27 февраля в ночном клубе пятизвёздочного отеля Korston Royal. После выступления Надежда зашла в уборную и положила свой телефон на раковину, когда мыла руки. Незнакомка спокойно взяла его и хотела уйти. Однако фотомодель тут же перехватила её руку и потребовала вернуть вещь. Та нехотя вернула, а когда королева красоты попыталась отвести её к охране, то со всей силы ударила стеклянным стаканом по лицу, который держала в руке.

Никто долго не вызывал полицию, хотя потрадавшая истекала кровью. А нарушительница просто стояла и говорила, что ей ничего не будет. Моложой человек нарушительницы пытался тоже ударить Надежду, тогда только приехала полиция. Воровку и её парня забрали в отделение, пострадавшую увезла скорая. Порез оказался глубоким — до кости. Сейчас девушке предстоит долгая реабилитация. По её словам, правоохранители к ней в больницу не приходили. После выписки она сама отправилась в отделение писать заявление.

«Сейчас со мной остаётся постоянная боль и изуродованное на всю жизнь лицо. Отёк и боль пока продолжают нарастать, работа, проекты — в ближайшее время я ничего не смогу, боюсь думать о том, как буду выглядеть дальше, сколько займёт период реабилитации», — написала в соцсети Надежда.

