Жители ХМАО бросились скупать снаряжение и наборы для выживания

В Югре резко вырос спрос на походное снаряжение и наборы для выживания, сообщает URA.ru. По данным издания, в январе продажи спальных мешков увеличились в пять раз, а надувных матрасов и ковриков — в три раза.

Эксперты объясняют это географией и климатом: жители ХМАО делают ставку на мобильность, а не на дачные участки. Они активно готовятся к летним походам, экспедициям и рыбалке, закупая снаряжение уже зимой. Часто товары приобретают с рук.

«Например, походную посуду можно найти в среднем за 650 рублей — это в 3,2 раза дешевле новой (около 2 100 рублей). Рюкзаки и экипировку — за 4 500 рублей, что на 42% выгоднее новых аналогов (около 7 800 рублей)», — подсчитали эксперты.

Тем временем россияне массово распродают подарки после 23 Февраля. Чаще всего в объявлениях встречаются парфюм, гели для душа, «джентльменские наборы» с ежедневниками, а также мочалки, наборы мыла и пена для бритья. Цены варьируются от 350 рублей за гель до 17 тысяч за люксовые духи.