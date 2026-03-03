Пермских учителей обязали дежурить на переменах и подслушивать разговоры детей

После нападения мальчика с ножом на сверстника в школе №1 города Александровска пермских учителей обязали дежурить на переменах и следить за разговорами учеников. Об этом рассказали несколько педагогов на условиях анонимности.

По словам одной из учительниц школы в Кировском районе, сразу после ЧП всех срочно собрали на педсовет и поручили караулить детей в коридорах, раздевалках и туалетах, а также слушать их обсуждения. Другая преподавательница подтвердила, что появилась бумага с расстановкой дежурств, а классным руководителям велели быть особенно внимательными и присматриваться к ученикам.

В городском департаменте образования пояснили, что с педагогами провели дополнительные инструктажи по поведению при ЧП. Чиновники подчеркнули, что это необходимо для усиления мер безопасности.

«Функционал дежурного учителя (администратора) распространяется на контроль дисциплины, чистоты и безопасности во внеурочное время (до и после уроков, во время перемен). Дежурство осуществляется по графику, утверждённому руководителем образовательного учреждения», — цитирует сотрудников мэрии URA.ru.

К слову, полиция с начала года предотвратила 21 нападение на учащихся и преподавателей в учебных заведениях в 15 регионах России. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.