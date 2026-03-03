Лавров: Трамп признал необходимость учитывать «реалии на земле» в украинском конфликте

Президент США Дональд Трамп и его команда признали, что реалии, сложившиеся на земле в ходе украинского конфликта, должны быть учтены в процессе урегулирования. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, говоря о референдумах на территориях новых российских субъектов о присоединении к РФ.

«Президент [США Дональд] Трамп и его команда признали, что это реалии, которые сложились на Земле. И эти реалии нужно тоже признавать в рамках урегулирования», — отметил дипломат.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ожидает скорейшего урегулирования конфликта на Украине. Он также вновь подвергнул критике затянувшийся кризис. Поводом для заявления стал ответ Владимира Зеленского на предложение вывести подразделения ВСУ из Донбасса в рамках мирного урегулирования. Трамп не стал напрямую оценивать слова украинского лидера, но выразил недоумение по поводу отсутствия видимого прогресса в переговорном процессе.