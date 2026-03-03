Патриарх Кирилл вручил Мишустину орден I степени в честь юбилея

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил премьер-министра РФ Михаила Мишустина с 60-летним юбилеем и удостоил его высокой церковной награды — ордена преподобного Сергия Радонежского I степени. Текст поздравления опубликован на сайте Московской патриархии.

«Сердечно поздравляю вас со знаменательной жизненной датой — 60-летием. Занимая высокий пост председателя Правительства РФ, вы с присущими вам ответственностью и целеустремленностью трудитесь на пользу Отечества. Во внимание к вашим заслугам и в связи с отмечаемой датой полагаю справедливым удостоить вас ордена преподобного Сергия Радонежского (I степени)», — говорится в поздравлении.

Предстоятель РПЦ также поблагодарил Мишустина за вклад в развитие сотрудничества правительства с церковью и выразил надежду, что их взаимодействие продолжит приносить добрые плоды.

Ранее в проповеди на Сретение патриарх Кирилл объяснил, что Господь не отвечает на молитвы о материальных благах. Он призвал не просить о повышении зарплаты, покупке машины или удачном отдыхе, поскольку исполнять такие просьбы просто неправильно.