Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 11:03

Патриарх Кирилл вручил Мишустину орден I степени в честь юбилея

Обложка © РИА Новости / Александр Астафьев

Обложка © РИА Новости / Александр Астафьев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил премьер-министра РФ Михаила Мишустина с 60-летним юбилеем и удостоил его высокой церковной награды — ордена преподобного Сергия Радонежского I степени. Текст поздравления опубликован на сайте Московской патриархии.

«Сердечно поздравляю вас со знаменательной жизненной датой — 60-летием. Занимая высокий пост председателя Правительства РФ, вы с присущими вам ответственностью и целеустремленностью трудитесь на пользу Отечества. Во внимание к вашим заслугам и в связи с отмечаемой датой полагаю справедливым удостоить вас ордена преподобного Сергия Радонежского (I степени)», — говорится в поздравлении.

Предстоятель РПЦ также поблагодарил Мишустина за вклад в развитие сотрудничества правительства с церковью и выразил надежду, что их взаимодействие продолжит приносить добрые плоды.

В Кремле сочли глубоким и содержательным итоговый отчёт Мишустина в Госдуме
В Кремле сочли глубоким и содержательным итоговый отчёт Мишустина в Госдуме

Ранее в проповеди на Сретение патриарх Кирилл объяснил, что Господь не отвечает на молитвы о материальных благах. Он призвал не просить о повышении зарплаты, покупке машины или удачном отдыхе, поскольку исполнять такие просьбы просто неправильно.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Михаил Мишустин
  • Патриарх Кирилл
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar