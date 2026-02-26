В Кремле сочли глубоким и содержательным итоговый отчёт Мишустина в Госдуме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил итоговый отчёт Председателя Правительства Михаила Мишустина о результатах деятельности кабмина за 2025 год, представленный накануне в Государственной думе.

«Безусловно это был очень глубокий отчёт, содержательный. [Всё] по делу», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что высокую оценку работе Правительства РФ дали и депутаты, заслушавшие вчера доклад премьер-министра.