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Регион
Опубликовано 26 февраля, 12:40

В Кремле сочли глубоким и содержательным итоговый отчёт Мишустина в Госдуме

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил итоговый отчёт Председателя Правительства Михаила Мишустина о результатах деятельности кабмина за 2025 год, представленный накануне в Государственной думе.

«Безусловно это был очень глубокий отчёт, содержательный. [Всё] по делу», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что высокую оценку работе Правительства РФ дали и депутаты, заслушавшие вчера доклад премьер-министра.

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Мишустин призвал перестать выпускать четырёхлетних «недоинженеров»

Мишустин выступил в Государственной думе с отчётом о работе правительства 25 февраля. В своём выступлении он заявил о завершении сертификации самолёта Ту-214 и переходе к его серийному производству. Также премьер призвал ускорить принятие законопроекта, расширяющего полномочия ФАС в части ограничения тарифов ЖКХ в регионах. После отчёта Мишустин пообщался с депутатами и сообщил, что российская вакцина против рака появится в промышленном производстве уже в 2027 году и будет включена в перечень бесплатных.

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Наталья Афонина
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