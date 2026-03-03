Зима в Нижегородской области стала самой снежной за полвека
Обложка © Life.ru
Прошедшая зима в Нижегородской области стала рекордной за полвека по количеству снега. Об этом сообщил фенолог Михаил Любов из ННГУ, слова которого приводит пресс-служба университета.
«За февраль выпало более 80 мм осадков при норме в 27 мм. Снег шёл почти каждый день. К концу месяца высота снежного покрова достигла от 80 сантиметров до метра. Из-за этого почва промёрзла всего на 10-15 см», — рассказал учёный.
По его словам, виновниками рекордных снегопадов стали балканские циклоны и антициклоны с севера и Сибири.
Ранее Life.ru рассказывал, что в самом конце февраля зима решила вновь удивить Москву, а высота сугробов в 86 сантиметров превысила рекордные показатели. Это стало самым большим значением за последние 72 года.
Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.