Уральский экс-депутат показал язык на суде. Теперь его гримасы увидят только сокамерники

Бывший депутат свердловского заксобрания Павел Мякишев во время оглашения приговора вёл себя вызывающе: строил гримасы, показывал язык и даже спросил у фотографа, не нужно ли ему попозировать, сообщает корреспондент URA.ru.

«Долго меня фотографируешь, не получается что ли? Попозировать тебе?» — обратился подсудимый к фотографу.

По словам участника процесса, Мякишев и его друг, экс-замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын, были в приподнятом настроении, хотя второй держался сдержаннее. Оба вину не признали и намерены обжаловать приговор.

Кислицына осудили на 11 лет колонии и назначили штраф 8 млн рублей за получение взятки, Мякишева — на 9 лет и такой же штраф за посредничество. Им запретили занимать госдолжности на 10 и 5 лет соответственно. До приговора оба находились под домашним арестом, но из-за нарушений режима их вернули в СИЗО.

