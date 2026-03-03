Владимир Путин
3 марта, 11:31

Уральский экс-депутат показал язык на суде. Теперь его гримасы увидят только сокамерники

Свердловский экс-депутат Мякишев получил 9 лет тюрьмы и показал язык во время оглашения приговора

Павел Мякишев на суде. Обложка © URA.ru / Размик Закарян

Бывший депутат свердловского заксобрания Павел Мякишев во время оглашения приговора вёл себя вызывающе: строил гримасы, показывал язык и даже спросил у фотографа, не нужно ли ему попозировать, сообщает корреспондент URA.ru.

«Долго меня фотографируешь, не получается что ли? Попозировать тебе?» — обратился подсудимый к фотографу.

По словам участника процесса, Мякишев и его друг, экс-замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын, были в приподнятом настроении, хотя второй держался сдержаннее. Оба вину не признали и намерены обжаловать приговор.

Кислицына осудили на 11 лет колонии и назначили штраф 8 млн рублей за получение взятки, Мякишева — на 9 лет и такой же штраф за посредничество. Им запретили занимать госдолжности на 10 и 5 лет соответственно. До приговора оба находились под домашним арестом, но из-за нарушений режима их вернули в СИЗО.

Ранее Ленинградский районный суд Калининграда признал бывшего ректора Балтийского федерального университета (БФУ) Александра Фёдорова виновным в присвоении и растрате 35,1 млн рублей. Ему назначили пять лет колонии и штраф в 500 тыс. рублей.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

